Secretário Luiz Henrique Monteiro Barbosa (em pé, na calçada) esteve à frente das operações realizadas na última sexta-feira (25) - Semop/Secom PMVR

Publicado 28/11/2022 16:21

Volta Redonda - O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e o subsecretário da pasta, subtenente Amauri Pego, estiveram à frente das operações de fiscalizações realizadas na última sexta-feira (25), de forma integrada entre agentes da Semop (secretaria de Ordem Pública), da Guarda Municipal (GMVR) e do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

As ações aconteceram em oito bairros. Quatro motos foram recolhidas ao Depósito Público Municipal por diversas irregularidades.

“Tive a oportunidade de operar à noite com a nossa equipe e com a GM e PM, pois entendemos que a segurança pública que a população precisa são ações continuadas e efetivas, logicamente respeitando as atribuições de cada corporação. Nossos alvos foram as motos sem placas, ‘barulhentas’, e bares que ocupam a via pública com mesas e cadeiras”, disse Luiz Henrique. As ações foram no Retiro, Açude, Vila Rica-Tiradentes e Três Poços, Dom Bosco, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, São Luiz e Colina.