Último LIRAa classificou o município como área de médio risco, com índice de 2% de infestaçãoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 28/11/2022 16:04

Volta Redonda - Os agentes de endemia da Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, estiveram no bairro Dom Bosco em ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a Dengue, Zika e Chikungunya. O trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Prefeitura de Barra do Piraí, que também enviou agentes para atuar na região da Califórnia, vizinha ao bairro de Volta Redonda.

De acordo com a gerente técnica da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Valdira da Conceição Moraes Tolentino, o trabalho dos agentes se dividiu em visitas domiciliares e conscientização da comunidade do bairro.

“Pela manhã, atuamos junto com a equipe do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), distribuindo folhetos educativos e, à tarde, conversamos com as crianças e profissionais da escola de educação infantil do bairro, sobre a importância do combate ao Aedes aegypti”, disse, ressaltando que as crianças fizeram cartazes sobre o tema.

A ação no Dom Bosco é parte da intensificação do combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya após a finalização do último LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti), realizado na primeira semana de outubro. O resultado classificou o município como área de médio risco para as doenças transmitidas pelo mosquito, com índice de 2% de infestação.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, o combate ao Aedes é feito durante todo o ano em Volta Redonda, mas é reforçado nos meses mais quentes e chuvosos do ano.

“O período quente e úmido, que intercala chuva com dias de altas temperaturas, faz o Aedes se reproduzir com maior intensidade. O tempo de eclosão dos ovos varia entre sete e dez dias, por isso, é importante a vistoria semanal. A eliminação de possíveis criadouros semanalmente interrompe o ciclo de vida do mosquito, impedindo que se tornem adultos transmissores de doenças”, alertou Janaína.

Dicas para vistoriar a casa uma vez por semana

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia; limpe com escova ou bucha os potes de água para animais. Além disso, deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo; pneus cobertos; e não esqueça da limpeza em calhas, piscinas e ralos; e plantas como as bromélias; que juntos ficaram responsáveis por 10,8% dos criadouros encontrados durante o LIRAa em Volta Redonda.