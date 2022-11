Serviços incluem troca dos alambrados, reforma das arquibancadas e pintura geral - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 28/11/2022 16:11

Volta Redonda - Moradores de Volta Redonda receberam mais uma área de esporte e lazer revitalizada. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), entregou no último fim de semana a reforma do Mini Estádio, na Ilha São João. As intervenções ampliaram as atividades no local, que agora também passou a abrigar a Rede Bike Anjo - grupo que se dedica a ensinar pessoas a andarem de bicicleta, além de incentivar o uso como meio de transporte.

“Agora, o Mini Estádio está preparado para receber pessoas de todas as idades, com conforto. O espaço pode ser usado por toda a família”, ressaltou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Entre os serviços executados na revitalização estiveram a troca dos alambrados, reforma das arquibancadas e pintura geral. No vestiário, todo sistema hidráulico e os revestimentos foram substituídos e também foi feita reforma no telhado na entrada do Mini Estádio e tratamento paisagístico no entorno.

A revitalização ainda contemplou a construção da Casa Bike Anjo. No local vão funcionar a Escola Bike Anjo, a Bike Para Todos, a Bike Querubim, a Cine Bici, a Oficina Mão na Roda, e ainda atendimento para crianças, pessoas com deficiência visual, autismo e outras condições.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, intermediou a conversa entre representantes do grupo e o prefeito Antonio Francisco Neto que resultou na cessão do espaço na Ilha São João. “A Rede Bike Anjo foi criada em 2010, em São Paulo, e há sete anos atua em Volta Redonda. Eles fazem um trabalho voluntário que une famílias por meio do lazer e também atendem pessoas com deficiência”, afirmou.