Primeira visita foi na sexta-feira passada (25), na quadra poliesportiva do bairro Santa Rita de CássiaSemop/Secom PMVR

Publicado 29/11/2022 12:33

Volta Redonda - A Patrulha de Proteção ao Idoso iniciou visitas aos idosos que participam de atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), em diversos bairros de Volta Redonda. O objetivo é priorizar a política de aproximação e de pessoalidade, garantir os direitos dos idosos, de forma preventiva, e conhecer as demandas para adotar ações que minimizem os possíveis riscos. A primeira visita foi na sexta-feira passada (25), na quadra poliesportiva do bairro Santa Rita de Cássia.

A meta da Patrulha de Proteção ao Idoso é oferecer ajuda a essa parcela da população que está entre os grupos mais vulneráveis da sociedade, por serem sujeitos a vários atos de violação dos seus direitos. Ela foi criada em 15 de junho deste ano pelas secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Ação Comunitária (Smac).

As vítimas são atendidas e recebem o apoio de diversos órgãos: a Smac, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); a Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal (GMVR), e a Polícia Civil (93ª Delegacia de Polícia).

A patrulha é formada por um homem e uma mulher da GMVR, capacitados para que o atendimento possa ser feito com pessoalidade. A equipe faz o acompanhamento dos casos de forma presencial, protegendo a pessoa idosa de abusos, garantindo os seus direitos e completando a rede de proteção. Um número de WhatsApp é disponibilizado às vítimas para que possam entrar em contato imediatamente, em caso de emergência.

“Com mais esse atendimento, a Patrulha de Proteção ao Idoso passa a ter ainda mais contato com esse segmento da sociedade, tornando-se conhecida e ficando cada vez mais perto daquele que um dia pode precisar do serviço especializado. Esse contato é muito importante por ser preventivo”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.