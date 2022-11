Encontro debateu desafios e avanços da comunidade negra em Volta Redonda, na Cultura, Educação, Inovação e Empreendedorismo - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 29/11/2022

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, recebeu na manhã desta terça-feira (29) o cônsul geral de Angola no Rio de Janeiro, Mateus de Sá Miranda Neto. A visita faz parte do encerramento do Mês da Consciência Negra na cidade. Durante o encontro foram debatidos os desafios e os avanços da comunidade negra em Volta Redonda nas áreas de Cultura, Educação, Inovação e Empreendedorismo. Também estiveram presentes representantes do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Comuppir), Conselho Municipal de Política Cultural, de movimentos negros como o Clube Palmares, Associação de Mulheres Mariana Crioula (Amac), Comissão de Igualdade Racial e Intolerância Religiosa da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Movimento de Conscientização Negra em Volta Redonda, entre outros.

“É uma honra muito grande poder receber vocês em nossa cidade. As portas estão abertas. Queremos promover parcerias inteligentes para trazer benefícios a todos. Agradecer a presença e dizer que nós precisamos e queremos ouvir o que ouvimos aqui hoje. Que são ideias e propostas para promovermos políticas de inclusão social”, disse Neto.

Durante a reunião, foi sugerida a criação de um centro de preservação de cultura afro em Volta Redonda. Ficou acertada ainda uma nova visita do cônsul ao município, para a assinatura de uma declaração de intenção de cooperação entre Volta Redonda e o Consulado Geral de Angola.

“É o primeiro contato, mas não vai ficar por aqui. O Consulado não representa apenas o interesse da comunidade angolana na nossa área de jurisdição, mas também busca parceria de mútua cooperação. Brasil e Angola são dois países irmãos e naturalmente buscam valores para o desenvolvimento de suas nações. Com relação à igualdade racial, temos que deixar claro que não há raças, no plural, mas há apenas uma: a raça humana, a cor da pele não conta. Logo, o que se discute são as diferenças das oportunidades. Há um grupo com maiores oportunidades e outro que luta para ter essas oportunidades que lhe faltam, então aí o combate à discriminação é fundamental”, disse o cônsul geral de Angola no Rio de Janeiro, Mateus de Sá Miranda Neto.

De acordo com a Diretoria de Relações Internacionais da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), o encontro foi articulado através da Karina Rodrigues, turismóloga, idealizadora do Projeto Decolar que criou o “Circuito Afronetworking”. O projeto tem como objetivo fomentar o turismo de negócios entre pares junto à gestão pública, guiado pelas relações comerciais internacionais e que conta com a parceria do Corporativo Black, o Consulado Geral de Angola e a Associação de Mulheres Mariana Crioula.

“A inovação e o empreendedorismo não têm cor. Essa troca de experiências é fundamental para estreitarmos cada vez mais os laços entre dois países irmãos, beneficiando o desenvolvimento da economia movimentada pela comunidade afro de Volta Redonda”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

O secretário de Cultura, Anderson de Souza, destacou que a reunião foi uma ação inédita em Volta Redonda e lembrou o protagonismo da comunidade negra no governo Neto.

“Desde quando assumimos a secretaria de Cultura, promovemos uma série de ações. Produzimos um documentário sobre a história do Clube Palmares, que circula em todas as escolas. Também temos o Cine Zumbi, em apoio com o Sesc, que conta com filmes sobre a história afro. Entendemos que a cultura não é só entretenimento. Por isso, estamos realizando palestras sobre a cultura afro-brasileira, criamos um espaço de pesquisas no Memorial Zumbi com cerca de 400 livros. Promovemos o intercâmbio cultural, integrando os conselhos de igualdade racial, com ações formativas e ligadas à cultura afro desde a música ao empreendedorismo”, enfatizou Anderson. Participou também da visita a secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim.