Veículo foi encontrado próximo a uma pedreira no bairro Três PoçosDivulgação/PMERJ

Publicado 29/11/2022 21:06

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM recuperaram um veículo clonado nesta segunda-feira (29), na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. De acordo com o registro policial, uma guarnição foi acionada para verificar um carro abandonado no endereço citado, próximo a uma pedreira.

Os policiais militares chegaram ao local e confirmaram que o veículo estava abandonado e apresentava marcas de tiros no parabrisa. Os PMs também consultaram os sistemas da Secretaria de Segurança e verificaram que o veículo era clonado. O carro foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registrada.