Publicado 01/12/2022 14:34

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), anuncia a chamada pública para contratação de médicos generalistas (clínico geral). Os profissionais vão atuar na Atenção Primária à Saúde, ou seja, nas unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF). São cerca de 40 vagas a serem preenchidas após análise de currículo e entrevista.

Para acabar com a falta de médicos em algumas das unidades básicas, a prefeitura pretende pagar até R$ 20 mil para 40 horas semanais; R$ 15 mil para 30 horas semanais e R$ 10 mil para 20 horas semanais de trabalho, mediante gratificações de acordo com o desempenho dos profissionais. Os médicos generalistas devem enviar o currículo para o e-mail: dab.sms@outlook.com. Importante informar a carga horária pretendida de trabalho.

“A prefeitura de Volta Redonda não está medindo esforços para contratar médicos e acabar com a falta deles nas unidades básicas de saúde. Nós encontramos a saúde deteriorada, tanto na Atenção Primária quanto nos hospitais municipais. Não temos como resolver tudo de uma vez, mas estamos colocando a ‘casa em ordem’, para que Volta Redonda volte a ser referência na saúde”, comentou o prefeito Antônio Francisco Neto.

A médica de família da SMS, Silvia Mello dos Santos, explicou que os médicos generalistas serão responsáveis pelo território de abrangência, realizando visitas domiciliares e atendimentos das pessoas, independentemente da faixa etária (crianças, adultos, idosos) ou condicionalidade (gestantes, doenças crônicas).

“Os médicos da Atenção Primária, juntamente com suas equipes, precisam garantir a integralidade da assistência à saúde. Por isso, todos os médicos que forem contratados terão apoio técnico contínuo da Secretaria Municipal de Saúde, recebendo capacitações e treinamentos continuados para o desenvolvimento do trabalho de forma qualificada. A gestão acredita no fortalecimento da APS (Atenção Primária à Saúde) para a melhoria do sistema público de saúde. Convocamos todos os médicos com interesse para que enviem seus currículos e façam parte dessa equipe, contribuindo ainda mais com esse processo de reconstrução”, disse Silvia.

Serviço:

Chamada pública para contratação de médicos generalistas.

Enviar currículo para o e-mail: dab.sms@outlook.com

Outras informações: (24) 99200-5225 (Divisão de Atenção Básica de Volta Redonda – DAB-VR).