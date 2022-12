Moradores reclamavam ao Ciosp sobre bancas de jornais desativadas, que acumulavam sujeira e lixo - Semop/Secom PMVR

Moradores reclamavam ao Ciosp sobre bancas de jornais desativadas, que acumulavam sujeira e lixoSemop/Secom PMVR

Publicado 01/12/2022 11:17

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e a agentes do programa Segurança Presente trabalharam de forma integrada, entre os dias 21 e 27, com ações em diversos bairros. O saldo da operação “VR em Ordem” foi 11 veículos levados ao Depósito Público Municipal, sendo seis motos e cinco automóveis, por várias irregularidades, além de duas bancas de jornais retiradas das ruas.

As bancas de jornais foram alvos de muitas reclamações ao Ciosp por parte de moradores e frequentadores, informando que estavam desativadas e servindo de banheiro; para uso de substâncias entorpecentes, além de atrair bichos peçonhentos, por conta do acúmulo de sujeira e lixo. Uma banca estava sobre a Praça Jaime Martins, no bairro Santo Agostinho, e a outra se encontrava na calçada da Rua Luiz Correa, no bairro Barreira Cravo.

As seis motocicletas tinham irregularidades como: veículos sem placas, condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estacionamento irregular com obstrução de calçada, após denúncia ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Já os cinco automóveis apresentaram os seguintes problemas: veículo estacionado em frente a garagens, após denúncias ao Ciosp; veículo estacionado em vaga reservada para pessoa com deficiência (PCD) e veículo em estado de abandono em via pública.

“As ações das forças de segurança estão por toda a cidade e sem data para terminar. Parabéns aos agentes que nas ruas têm feito a diferença, deixando a cidade em ordem e mais segura”, afirmou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.