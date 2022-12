Poda nos arredores da rodoviária melhora a iluminação pública, contribuindo para o aumento da segurança - Semop/Secom PMVR

Publicado 02/12/2022 11:51

Volta Redonda - Com a chegada do fim do ano, a movimentação de passageiros na Rodoviária Francisco Torres, no bairro Laranjal, aumenta significativamente. E para melhorar a segurança, a equipe de poda da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) atuou no local, com o objetivo de liberar os postes de possíveis galhos que atrapalhavam a iluminação pública.

A poda ainda ajudou na limpeza das árvores, para que pudessem receber as luzes de decoração natalina.

“O número de passageiros e frequentadores da rodoviária aumenta muito nessa época e a poda foi feita de forma preventiva, aumentando a sensação de segurança não só no local, como também em todo o seu entorno. Outros locais estratégicos estão recebendo o mesmo serviço”, informou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.