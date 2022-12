Salão vai premiar as categorias Cartum, Charge, História em Quadrinhos, Caricatura, além de ‘O Melhor de Volta Redonda’ - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 01/12/2022 14:59

Volta Redonda - Artistas de todo o país têm até o próximo domingo - dia 4 de dezembro - para se inscrever na 32ª edição do “Salão de Humor de Volta Redonda”. Realizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), o evento é um dos mais importantes do calendário cultural do município e respeitado em todo Brasil.

A participação é gratuita e os interessados podem se inscrever pelo site cultura.voltaredonda.rj.gov.br. O edital do concurso também está disponível no endereço eletrônico para consulta.

O “Salão de Humor” é um concurso nacional e tem por objetivo incentivar, divulgar e promover o talento de artistas gráficos brasileiros, através da premiação de trabalhos nas seguintes modalidades: Cartum, Charge, História em Quadrinhos (HQ), Caricatura, além da premiação para a categoria ‘O Melhor de Volta Redonda’.

A exposição com os premiados e selecionados do “Salão de Humor” acontecerá na segunda quinzena de dezembro, na Sala Cultural Alexandre Geraidine, no segundo andar da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.