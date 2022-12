Condutor de 19 anos, morador do Belmonte, foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) - Semop/Secom PMVR

Publicado 02/12/2022 12:37

Volta Redonda - Um homem de 19 anos, morador do bairro Belmonte, em Volta Redonda, foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), após ter sido flagrado conduzindo uma moto Honda vermelha sem placa, com os números do chassi e motor raspados. O fato ocorreu nesta quinta-feira (1o de dezembro), no bairro Retiro. O homem foi preso por receptação e o veículo permaneceu na delegacia.

Os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Waldir Sobreira Pires, no Retiro, quando tiveram a atenção voltada para a moto, que transitava pela via sem placa. Ao ser abordado, o condutor afirmou não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma fiscalização no veículo revelou que os números de chassi e motor estavam raspados, dando indícios de se tratar de produto de crime.

“O nosso foco são as motos sem placa, condutor sem capacete e descarga aberta, para trazer à população de Volta Redonda mais tranquilidade e segurança. Os sargentos Pires e Renato e os agentes Renato e Leandro estão de parabéns pela agilidade e eficiência da ação, que permitiram retirar das ruas mais um veículo que pode estar envolvido em crimes”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.