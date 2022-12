Com investimento de R$ 61,6 mil, foram construídos 162 metros de rede de água potável e 174 metros de rede de esgoto sanitário - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 04/12/2022 16:01

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) concluiu a obra de prolongamento das redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto da Avenida dos Ex-Combatentes, no bairro Santa Cruz. As equipes estão finalizando o recapeamento do asfalto, que deve ser concluído na próxima semana.

Com um investimento de R$ 61.683,59, foram construídos 162 metros de rede de água potável e 174 metros de rede de esgoto sanitário em um trecho próximo à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Santa Cruz.

“Essa obra atende um trecho da via que não contava com essas redes, beneficiando mais de 20 famílias diretamente. Na próxima semana, o recapeamento asfáltico deve ser concluído”, afirmou o engenheiro do Saae-VR, Sérgio Meira.

O diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, destacou o trabalho de recuperação de redes de água e esgoto, principalmente em regiões onde as tubulações são mais antigas.

“Desde que assumimos em 2021, definimos um planejamento com reparos emergenciais e outros que priorizam resolver o problema, e não atuar de forma paliativa. Muitas redes eram antigas e estão sendo trocadas por novas. Isso reduz o número de ocorrências e garante mais água potável e acesso à rede coletora de esgoto para os bairros”, disse PC.

Outras obras

Além da obra no Santa Cruz, o Saee-VR também já finalizou a construção de 324 metros de rede de esgoto em um trecho da Rua Principal, no bairro Retiro. No local não havia rede de esgoto.

E no Padre Josimo, as equipes estão na última etapa da obra que está substituindo 174 metros de rede de esgoto. A tubulação antiga apresentava problemas, por conta de um declive. Vão ser beneficiados cerca de 280 moradores.