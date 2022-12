Equipes da UGC ainda executam rondas em bairros e escolas, remoção de trailers e bancas de jornais abandonados, entre outros - Semop/Secom PMVR

Publicado 05/12/2022 20:19

Volta Redonda - A Unidade de Guarda Comunitária (UGC) retirou das ruas de Volta Redonda 75 veículos em estado de abandono das vias públicas em novembro. Ainda durante o mês, a corporação supervisionou as podas de 294 árvores, beneficiando 69 bairros da cidade. O trabalho foi realizado em conjunto com as associações de moradores, através do Whatsapp, e cidadãos, por meio do 156.

Além dos veículos retirados pelos proprietários após a UGC ter feito contato e informado o prazo para que os mesmos fossem removidos (Decreto 15.601), outros dois automóveis foram levados a locais seguros e cobertos com a ajuda do reboque da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

Entre os serviços prestados pelas cincos equipes da UGC durante novembro, tiveram destaques também: 110 rondas em bairros e em escolas do município; remoção de dois trailers e de duas bancas de jornais abandonados ao Depósito Público Municipal, após denúncias recebidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp); 24 desobstruções de calçadas; derrubada de um muro em construção, que havia invadido o passeio público; uma retirada de entulho próximo a bueiro e retirada de um trailer desativado pelo proprietário, para local seguro e coberto.

“Temos tido ótimos resultados com o serviço realizado pelas equipes da UGC, com a melhoria da qualidade de vida da cidade, sem distinção de bairros", afirmou o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, inspetor Silvano de Paula.

“Quero parabenizar os profissionais envolvidos, que zelam pelos bairros de cada setor, com envolvimento das associações, através do whatsapp, e cidadãos, por meio do 156. Que continuem denunciando para ajudar e nortear as ações das equipes da Guarda Comunitária”, frisou o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.