Publicado 05/12/2022 19:39

Volta Redonda - O espetáculo “Nossa Primavera” reúne nesta terça-feira (6), alunos dos grupos de balé, hip hop e dança contemporânea da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda. A apresentação começa às 19h30, no Teatro Franklin de Carvalho Junior, no Colégio Municipal Getúlio Vargas, bairro Laranjal. Através da dança, o espetáculo vai falar sobre a diversidade das flores, sobre o romantismo e tudo que a estação do ano contempla.

As escolinhas de balé, hip hop e dança contemporânea atendem crianças de três até adultos de 49 anos. “Todas as idades estarão representadas no elenco do ‘Nossa Primavera’. A apresentação vai contar com quase 100 dançarinos, com participação especial do bailarino e coreógrafo PV Carvalho”, disse a professora Maria Carolina Pratti, que divide a direção do espetáculo com a professora Roberta Protta, que também tem a participação dos alunos da professora Júlia Vilas Boas.

As aulas de dança da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Smel, acontecem nos polos da Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairo Voldac; no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no Retiro; e no Ginásio José Alves Zinho, no bairro Santa Cruz.

O espetáculo “Nossa Primavera” encerra as atividades do ano 2022, mas novas vagas serão abertas a partir de fevereiro do ano que vem. Para participar das escolinhas, é só procurar as professoras no local das aulas, preencher a ficha de inscrição e apresentar os documentos como certidão de nascimento, documento de identidade e comprovante de residência.