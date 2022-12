Patrulha, formada por guardas municipais - um homem e uma mulher - oferece orientação à mulher vulnerável - Semop/Secom PMVR

Patrulha, formada por guardas municipais - um homem e uma mulher - oferece orientação à mulher vulnerávelSemop/Secom PMVR

Publicado 06/12/2022 17:20

Volta Redonda - A Patrulha Maria da Penha reforça a rede de proteção às mulheres em Volta Redonda. O serviço especializado recebeu da Justiça solicitação para acompanhar 18 novas medidas protetivas no mês de novembro, dando início imediato à assistência às vítimas. Parte do trabalho da guarnição - formada pela inspetora Wilma e pelo guarda municipal Oscar, ambos da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) - é a fiscalização dessas medidas, oferecendo a orientação necessária à mulher vulnerável. A escolha de um homem e uma mulher é justamente para tornar o atendimento pessoal e único, deixando a vítima mais à vontade.

O serviço especializado inclui visitas às vítimas, além de apoio à ida dessas mulheres ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras); Fórum de Volta Redonda; Instituto Médico Legal (IML), e unidades escolares e hospitalares. A rede de proteção tem a participação direta da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), que funciona no bairro Nossa Senhora das Graças.

Em funcionamento desde 2016, a Patrulha Maria da Penha foi criado pelo secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que na época comandava a GMVR. “Desde a sua criação, a Patrulha Maria da Penha já atendeu a centenas de mulheres vulneráveis e em perigo, fazendo toda a diferença na vida delas”, ressaltou o secretário.