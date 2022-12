Programação de Natal tem tour pela iluminação especial, concertos musicais, e a Casa do Papai Noel, na Praça Brasil - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 06/12/2022 17:40

Volta Redonda - Nesta sexta-feira (9), às 18h45, a prefeitura de Volta Redonda abre o ‘Natal da Cidadania’ com o acendimento de mais de um milhão e 600 mil luzes natalinas de LED pela cidade. A iluminação será inaugurada na Praça Brasil e Rua 14, na Vila Santa Cecília; nas avenidas Amaral Peixoto (Centro), Nelson Gonçalves (entre os bairros Centro e Laranjal); Paulo de Frontin e Lucas Evangelista (Aterrado); nas praças dos bairros Niterói, Centro, Colina, Aterrado; além da Avenida Radial Leste e nas pontes Pequetito Amorim e Maurílio César.

A prefeitura também vai oferecer o tour ‘Circuito das Luzes’, com ônibus gratuito que sairá da Praça Brasil com destino ao Hotel Bela Vista, passando pelo Centro Cultural Fundação CSN, a Praça Pandiá Calógeras e retornando à praça. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com a Fundação CSN, vai promover apresentações artísticas para os participantes do tour nos três locais de destino do passeio.

‘Concerto da Cidadania’

A programação de eventos comemorativos ao Natal já começa nesta quinta-feira (8), às 19h, com o ‘Concerto da Cidadania’ – especial Beatles, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, no bairro Laranjal. A entrada é 1kg de alimento não perecível. O ‘Concerto da Cidadania’ – especial Beatles - também terá a participação especial do grupo Tambores de Aço da Fundação CSN, da Banda e do Coral Municipal de Volta Redonda.

Casa do Papai Noel

A tradicional Casinha do Papai Noel será inaugurada neste sábado (10), às 18h30, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O bom velhinho vai distribuir gratuitamente brinquedos para todas as crianças todos os dias (inclusive aos fins de semana), das 14h às 22h, até o dia 23 de dezembro. O Papai Noel chegará à cidade em um triciclo do Falcões de Aço Moto Club e receberá as chaves da cidade abrindo oficialmente o ‘Natal da Cidadania’.

A casa do Bom Velhinho foi confeccionada pela Comissão de Natal, formada por uma força-tarefa entre secretarias e autarquias do Governo Municipal. A decoração natalina de Volta Redonda conta com muita arte, beleza e criatividade, além de economia aos cofres públicos, pois grande parte dos materiais foi reaproveitada.

“A prefeitura de Volta Redonda procura promover cidadania e alegria aos nossos cidadãos todo o ano, mas sem dúvida que o Natal é uma época especial. Vamos novamente proporcionar esses sentimentos a todos, principalmente aos mais necessitados”, disse o prefeito Antônio Francisco Neto.

PROGRAMAÇÃO NATAL DA CIDADANIA

Dia 08/12/22, às 19h

- ‘Concerto da Cidadania’ – especial Beatles

Local: Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, bairro Laranjal.

Entrada: 1kg de alimento não perecível.

Participação especial: Tambores de Aço da Fundação CSN, Banda e Coral Municipal de Volta Redonda.

Dia 09/12/22, às 18h45

- Inauguração das luzes de Natal na Praça Brasil e nos centros comerciais

- ‘Circuito das Luzes’ com um ônibus gratuito saindo da Praça Brasil com destino ao Hotel Bela Vista, Centro Cultural Fundação CSN, Praça Pandiá Calógeras e retorno à Praça Brasil.

No Hotel Bela Vista, Centro Cultural Fundação CSN e Praça Pandiá Calógeras haverá apresentação artística.

Dia 10/12/22, às 18h30

- Abertura do ‘Natal da Cidadania’ com inauguração da Casa do Papai Noel e entrega de brinquedos às crianças.

- Feira de Artesanato.

- Desfile natalino no entorno da Praça Brasil, com a Fanfarra dos ex-alunos da ETPC; Clube de Antiguidades Automotivas e Falcões de Aço Moto Club.