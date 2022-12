Policiais militares e civis ocupam o Açude, com auxílio de um veículo 'Caveirão' - Divulgação/PMERJ

Publicado 08/12/2022 10:51 | Atualizado 08/12/2022 11:05

Volta Redonda - Após uma chacina com quatro mortos ocorrida na noite desta quarta-feira (7), no bairro Açude, em Volta Redonda, dezenas de policiais militares e civis ocupam a localidade desde a manhã de quinta-feira (8), inclusive com o auxílio de um veículo blindado da Polícia Militar, o “Caveirão”. De acordo com as autoridades de segurança, o crime estaria ligado a uma disputa do tráfico de drogas na área, que seria área de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo o registro dos policiais militares que acompanharam a ocorrência - ainda na noite de quarta, por volta de 19h - a guarnição foi acionada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para verificar um homicídio que teria ocorrido em um bar na Rua Vereador Acácio da Rocha, no Açude I. Chegando ao local, os policiais encontraram os quatro homens já sem vida - três deles na rua e um dentro do estabelecimento. A perícia foi acionada, fazendo a remoção dos corpos, e o caso foi registrado na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde segue sob investigação.

As vítimas foram identificadas pela PM como Bruno da Silva de Oliveira (conhecido como Charuto), de 19 anos, e sem anotações criminais; Uaderlon Ribeiro da Cunha, vulgo Delon, 29 anos, com anotações por lesão corporal e registro de filho alheio; Joel França Basílio, de 26 anos, com registro criminal por lesão corporal; e Davi Batista Gomes, conhecido como Paulista, do qual não foi possível verificar a existência de registro criminal.

O comando do 28o Batalhão da PM soltou uma nota no final da manhã sobre a realização da operação. Confira a íntegra:

"Em represália às ações de criminosos na região, com o apoio do Comando do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área), o Comando do 28° BPM, deflagrou logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (8), uma grande operação com fulcro em prender e inibir a ação de marginais,além de restabelecer a tranquilidade da população de bem, garantindo a incolumidade pública.

O foco principal da ação é o bairro Açude em Volta Redonda, onde na noite anterior aconteceu o homicídio de quatro pessoas próximo a um bar. Toda operação conta com a participação de várias equipes compostas por oficiais e praças, além do reforço de um veículo blindado cedido pelo 5° CPA."