Publicado 07/12/2022 21:47 | Atualizado 07/12/2022 21:48

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), implementará a partir desta quinta-feira (8), 471 novos horários semanais nas linhas de ônibus municipais, com o objetivo de promover o desenvolvimento das atividades socioeconômicas da cidade.

Esta medida visa atender reivindicações de usuários em 13 linhas de ônibus de diversos bairros, possibilitando acesso ao trabalho, escolas e atividades sociais (lazer, religião, etc), entre outros. A implementação desta ação se viabilizou após a solução das questões jurídicas que determinaram a falência da Viação Sul Fluminense, com o encerramento das suas atividades.

Os novos horários estão disponíveis no site oficial (www.voltaredonda.rj.gov.br).

Sugestões e reclamações devem ser direcionadas ao canal de comunicação pelo Whatsapp (24) 99295-8558. Através dele, a prefeitura adotará as providências necessárias.