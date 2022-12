Novidade foi anunciada em reunião no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/12/2022 11:47 | Atualizado 08/12/2022 12:30

Volta Redonda - O Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, o Centro Dia Synval Santos, em Volta Redonda, ampliou o número de beneficiados, zerando a fila de espera. A unidade que antes comportava 41 usuários, agora atende a 84 pessoas com a doença, mais que dobrando o número de beneficiados. O espaço oferece atividades sócio-ocupacionais e de estimulação (com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e educadores físicos e sociais), auxiliando no retardo do avanço do Alzheimer. A novidade foi anunciada em reunião nesta quarta-feira (7), no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto.

A ampliação no número de atendimentos atende a um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e ocorre em menos de dois meses após a solicitação. Em meados de outubro, uma reunião com o deputado estadual eleito Munir Neto, a secretária municipal de Ação Comunitária (Smac), Carla Duarte, o promotor público Leonardo Kataoka, e representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tratou sobre esses avanços.

“Há quase dois meses nos reunimos e assumimos o compromisso de ampliar o atendimento, reduzindo a fila de espera para o Centro Dia Para a Pessoa Idosa com Alzheimer. Achamos super necessário e mais que dobramos o atendimento. Chegaremos a 90 idosos, auxiliando também as famílias dessas pessoas. Sabemos a importância da participação da família neste trabalho pioneiro que realizamos com os nossos idosos. É amor, carinho e muito profissionalismo”, destacou o prefeito Neto.

A coordenadora do Centro de Alzheimer de Volta Redonda, Danielle Freire, enfatizou que além dos benefícios diretos aos usuários do espaço, o serviço promove o cuidado com a família, diminuindo o estresse e a sobrecarga nos cuidados com o idoso.

“Atendemos a pessoa com Alzheimer em duas fases da doença: 1 e 2. Além de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, fisioterapeuta, assistente social e músico, as equipes contam com cuidadores de idosos, profissionais de apoio e duas vans, responsáveis pelo transporte da maioria dos idosos atendidos”, disse Danielle, explicando que para a pessoa poder se tornar usuário, é necessário um laudo médico atestando a doença.