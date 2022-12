Iniciativa promove ações de humanização hospitalar, além de trazer o espírito natalino para a unidade - Divulgação/Secom PMVR

Iniciativa promove ações de humanização hospitalar, além de trazer o espírito natalino para a unidade Divulgação/Secom PMVR

Publicado 14/12/2022 18:20

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro, recebeu na manhã desta quarta-feira (14), a visita do Coral Municipal de Volta Redonda. A apresentação natalina trouxe para os pacientes, colaboradores e visitantes o espírito de Natal com sentimento de paz, harmonia e esperança. O grupo passou por diversos setores, levando uma mensagem de amor e de esperança para todos.

De acordo com a diretora geral do HMMR, Márcia Cury, a iniciativa visa continuar promovendo ações de humanização hospitalar, além de proporcionar momentos de bem-estar e trazer o espírito natalino para a unidade. “Sabemos que estar num hospital é uma ocasião muito difícil, mas esses pequenos gestos trazem mais paz e alegria às famílias”, destacou.

Segundo a paciente Rosineia Monteiro, a apresentação do coral natalino foi ótima. "Nunca tinha visto antes essa apresentação em hospital, achei muito bom. Fiquei emocionada”, disse Rosineia, destacando ter sido um momento muito positivo para quem está internado.

Para a paciente Fernanda Rafael, a apresentação ajuda a distrair os pacientes, que muitas vezes se sentem sozinhos e tristes. "Achei diferente esse tipo de apresentação em hospital. Gostei bastante", ressaltou.

Lucila Caetano, que acompanhava sua irmã durante a internação, acredita que esses momentos descontraídos ajudam a estimular os pacientes. “Acho importante a unidade de saúde proporcionar ocasiões como essas, foi bem legal a apresentação", disse a acompanhante.

A enfermeira da UCP (Unidade de Cuidados Paliativos), Francine Corrêa, comentou que foi muito especial para os pacientes e também para os colaboradores receber o coral natalino. "Esse momento traz descontração, quebrando um pouco essa rotina hospitalar de remédios e curativos, trazendo esperança e alegria. A música é um remédio para a alma", finalizou.