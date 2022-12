34 clínicos gerais contratados já iniciaram treinamento e, simultaneamente, atividades nas unidades - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 21/12/2022 14:54

Volta Redonda - Volta Redonda avançou ainda mais na qualidade da saúde pública: 34 médicos generalistas (clínicos gerais) foram contratados esta semana. Com os 47 profissionais que já integravam a rede, o município conta agora com 81 médicos na Atenção Primária à Saúde. Com isso, foi possível completar as equipes de Saúde da Família e garantir a assistência da população nos territórios.

Os novos contratados já iniciaram o treinamento no sistema VIVVER - prontuário eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - e, simultaneamente, as atividades nas unidades.

“Acabar com a falta de médicos nas unidades de saúde é uma prioridade nossa. Contratamos mais 34 médicos e estamos muito felizes em conseguir completar o quadro de médicos nas unidades do município. É um primeiro passo muito importante nesta nossa missão de reconstruir a rede, que encontramos com muita dificuldade, para que Volta Redonda volte a ser referência na área da saúde”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto.

As contratações ocorreram através de um chamamento público realizado neste mês de dezembro, quando a prefeitura anunciou que pretende pagar até R$ 20 mil para 40 horas semanais; R$ 15 mil para 30 horas semanais; e R$ 10 mil para 20 horas semanais de trabalho, mediante gratificações de acordo com o desempenho dos profissionais.

Além das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), os médicos contratados também irão integrar outras equipes da Atenção Primária, como a do Consultório na Rua, dedicada a atender pessoas em situação de rua; o Serviço de Atenção Domiciliar; e a Equipe PNAISP (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional), que atende na Cadeia Pública Franz De Castro Holzwarth, no bairro Roma.

“Não tínhamos 100% das equipes completas na Saúde da Família e este aumento salarial significativo atraiu os profissionais médicos, que podem ganhar até R$ 20 mil, de acordo com a sua carga horária e desempenho na função. Agora podemos garantir assistência de qualidade à população e avançar ainda mais no fortalecimento da Atenção Primária de Volta Redonda”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.