Inscrições para as novas turmas de inclusão digital serão abertas a partir do dia 2 de janeiro, com vagas limitadas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 22/12/2022 14:08

Volta Redonda - Diploma em mãos, sorriso no rosto e esperança renovada para um futuro melhor: 350 alunos das oficinas de informática do Programa de Inclusão Digital da Prefeitura de Volta Redonda se formaram na tarde desta quarta-feira (21), em um evento realizado no Clube Comercial, no bairro Colina. As aulas foram realizadas durante o segundo semestre de 2022 nas salas dos Telecentros Comunitário, presentes nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), da secretaria de Ação Comunitária (Smac). Participaram estudantes de todas as idades a partir de 10 anos, que aprenderam informática com foco no Pacote Office, incluindo níveis avançados nos aplicativos Word, Excel e Power Point.

“É uma alegria e uma honra muito grande estarmos realizando mais esta formatura. Ver este salão lotado mostra que estamos no caminho certo. É um projeto muito importante, que introduz os nossos usuários no mundo digital, o que é fundamental tanto para o mercado de trabalho quanto para o dia a dia”, destacou a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte.

A coordenadora do Telecentro, Cláudia Villar, parabenizou os formandos e destacou que, atualmente, as salas do programa estão em 29 Cras, mas o planejamento é que seja ampliado para as demais unidades do município.

“É um sentimento de dever cumprido. Parabenizar a todos que estão recebendo o diploma, aos professores e a todos os profissionais envolvidos. Espero que este certificado seja o início e que continuem se qualificando cada vez mais, participando também das outras oficinas que oferecemos nos Cras”, disse.

Qualificação profissional

Jéssica Rafael Rebeques, de 29 anos, usuária do Centro de Convivência do Aero Clube, recebeu o seu diploma e falou sobre a importância das oficinas para o seu futuro profissional. “Pode me abrir portas de emprego. O curso foi muito bom, a professora foi ótima e, futuramente, pretendo trabalhar nesta área de informática”, afirmou.

Além do foco no mercado de trabalho, as oficinas também serviram para ajudar no dia a dia dos formandos. Elzy Vicente da Silva, de 75 anos, usuária do Cras do Padre Josimo, falou da emoção de ter aprendido a utilizar o computador.

“Achava muito importante fazer este curso de informática, mas não tinha a oportunidade e então ela surgiu e fui fazer. Achava que não iria conseguir, mas pela fé, com a ajuda do professor, que foi sempre muito atencioso, estou me formando. Fico muito feliz e emocionada por hoje conseguir ligar, usar um computador e escrever no Word”, ressaltou.

Novas turmas

As inscrições para as novas turmas das oficinas de inclusão digital serão abertas a partir do dia 2 de janeiro. As vagas são limitadas e os interessados devem procurar um dos 29 Cras que possuem Telecentro. São eles: Água Limpa, Açude, Aero Clube, Belo Horizonte, Caieiras, Dom Bosco, Ilha Parque, Jardim Ponte Alta, Mariana Torres, Monte Castelo, Nova Primavera, Padre Josimo, Rústico, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, São Carlos, São Cristóvão, São Luiz, São Sebastião, Siderlândia, Siderópolis, Três Poços, Verde Vale, Vila Americana, Vila Brasília, Vila Rica, Voldac e Volta Grande.

Além dos Cras, o Telecentro também tem uma unidade no bairro Retiro. O espaço, reaberto em outubro do ano passado, também atende à população com oficinas de inclusão digital, além de prestar serviços como a elaboração de currículos e navegação na Internet. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Antônio de Almeida, 1.181. O telecentro tem capacidade para atender 40 usuários por dia.