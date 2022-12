Formandos são dos quatro colégios da Fevre: Getúlio Vargas, Professora Delce Horta Delgado, José Botelho Athayde e João XXIII - Cris Oliveira/Secom PMVR

Formandos são dos quatro colégios da Fevre: Getúlio Vargas, Professora Delce Horta Delgado, José Botelho Athayde e João XXIIICris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 21/12/2022 17:54

Volta Redonda - A direção da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) comemorou a formatura de 207 alunos do Ensino Médio da instituição, com uma cerimônia realizada nesta terça-feira (20), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, anexo ao Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Os formandos são dos quatro colégios da Fevre: Getúlio Vargas, Professora Delce Horta Delgado, José Botelho Athayde e João XXIII. Em homenagem aos alunos, familiares e professores, a Banda Municipal de Volta Redonda fez uma apresentação.

Em seu pronunciamento dirigido aos formados, o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, destacou que a educação é o caminho para melhorar a sociedade. “Quero parabenizar os alunos por essa conquista, que é o primeiro passo para a carreira profissional, independentemente de qual área forem escolher”, afirmou.