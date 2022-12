Confraternização foi nesta quinta (22), no Parque Aquático Municipal, local onde também são realizadas as aulas - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 22/12/2022 17:49

Volta Redonda - O projeto “Nadando com Thiago Pereira” encerrou o seu primeiro semestre de atividades com um grande festival de fim de ano para os alunos e familiares. A confraternização aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda, local onde também são realizadas as aulas. O idealizador do projeto, o medalhista olímpico e recordista brasileiro em número de medalhas em Jogos Pan-Americanos, Thiago Pereira, participou da festa.

O evento contou com apresentação de uma cantata de Natal dos alunos do programa Garoto Cidadão, da Fundação CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), além de brinquedos, distribuição de brindes, pipoca e, claro, muita diversão.

“É uma alegria imensa poder ver a arquibancada cheia de familiares que acreditam no nosso projeto. Parabenizar este timaço de professores que temos aqui e agradecer a todos os parceiros e a coordenação do Parque Aquático Municipal. Que a gente volte ano que vem mais fortes ainda”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer e mãe do ex-atleta, Rose Vilela.

O “Nadando com Thiago Pereira” tem o patrocínio da CSN e o apoio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). As aulas tiveram início em agosto e atende 280 crianças e jovens, entre 7 e 17 anos

“Claro que tem muita coisa a mais que gostaríamos de fazer, mas como qualquer coisa na vida que você vai fazer pela primeira vez, tem a parte do aprendizado, com os erros e acertos. Estou muito feliz com estes primeiros meses do projeto e, o melhor de tudo, é começar dentro da nossa cidade. É uma causa que acredito bastante, que é a prevenção do afogamento, além de ter envolvimento também com o esporte. A natação, dentro de todos os esportes, é a única que consegue prevenir uma das maiores causas acidentais”, ressaltou Thiago Pereira.

Avaliação positiva

Milena Felix Gonçalves, de 41 anos, é mãe de quatro alunos do “Nadando com Thiago Pereira”: Emanuelly, de 11 anos, Davi, de 10 anos, Eloá, de 8 anos, e Rebecca, de 7 anos. Ela estava presente no festival de fim de ano e avaliou de forma positiva os primeiros meses de atividade.

“O projeto está sendo excelente. Desde o início, já vi um excelente desenvolvimento, inclusive em outros eventos que tivemos com piscina, pude ver que eles evoluíram muito e aprenderam mesmo a nadar. O trabalho do projeto é muito sério, eles gostam muito, adoram, têm muita vontade de vir e os professores são muito atenciosos, compromissados e empenhados”, elogiou.

Quem também elogiou as aulas do projeto foi Joelma Tuller, de 40 anos, que acompanhava a filha Laís, de 9 anos.

“É um projeto muito importante porque causa um desenvolvimento maior nas crianças, tanto na atividade física como na área escolar. Além disso, temos a parte mais importante que a de ensinar as crianças a prevenir afogamentos. Aqui elas nadam e eu fico despreocupada, porque sei que já aprenderam e sabem se virar”, afirmou.