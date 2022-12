335 pessoas estão cadastradas no projeto, que funciona às segundas-feiras no zoo, que abre exclusivamente para a atividade - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 23/12/2022 11:16

Volta Redonda - O projeto "Pesque e Não Pague", do Zoológico Municipal de Volta Redonda, recebeu 300 quilos de tilápia esta semana, vindos de um produtor de Ipiabas, distrito de Barra do Piraí. Os peixes ficarão à disposição de moradores maiores de 60 anos e aposentados e já poderão ser pescados a partir da próxima segunda-feira (26), das 7h às 16h.

Atualmente, 335 pessoas estão cadastradas no “Pesque e Não Pague” e aptas a frequentar o zoológico às segundas-feiras - o local abre exclusivamente para os participantes do projeto. Cada pescador cadastrado pode levar até cinco peixes para casa, sem pagar nada por isso.

Interessados em participar podem fazer o cadastro na sede administrativa do Zoológico Municipal, na Rua 93-C, nº 1.171, Vila Santa Cecília, toda segunda-feira, das 7h às 16h. Identidade e comprovante de residência devem ser levados.