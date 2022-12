Suspeito detido com espingarda calibre 12 declarou aos policiais militares pertencer ao tráfico no bairro Vila Brasília - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/12/2022 21:53

Volta Redonda - Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo nesta terça-feira (27), na Rua Deolindo Miguel, no bairro Fazendinha, em Volta Redonda. Segundo os policiais militares que efetuaram a prisão, eles estavam em patrulhamento pelo local, quando flagraram o suspeito andando com uma espingarda calibre 12 na rua. O homem foi detido e informou aos policiais pertencer ao tráfico do bairro Vila Brasília.

Além da arma, os PMs apreenderam com o suspeito 12 munições calibre 12. O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.