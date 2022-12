Obra vai beneficiar cerca de 130 mil habitantes nos bairros que a Beira Rio corta - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 27/12/2022 20:50

Volta Redonda - A obra de construção da nova rede de abastecimento de água na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, em Volta Redonda, já está com 70% dos trabalhos concluídos. De acordo com a direção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), dos 5.274 metros previstos de nova tubulação, cerca de 4,2 mil metros já foram assentados. Os trabalhos avançaram e as equipes estão trabalhando para interligar a nova tubulação à rede do bairro Aero Clube, além de preparar o solo para o recapeamento.

“Já foram assentadas tubulações até o trecho embaixo da Ponte Dr. Murilo Cesar dos Santos, que liga a Beira-Rio ao bairro Aterrado. As equipes já instalaram o ‘T’, um tipo de conexão que possibilita a derivação da rede, e estão preparando para interligar a nova rede da Beira-Rio com a parte existente no Aero Clube”, explicou o engenheiro do Saae-VR, Sérgio Meira.

Também está sendo feita a preparação do solo para o recapeamento asfáltico em um trecho do bairro Niterói, próximo à Ponte Dr. Murilo Cesar dos Santos, onde já foi colocada a nova tubulação. Uma reunião com representantes de secretarias e autarquias municipais será realizada na prefeitura para planejar ações que minimizem os impactos no trânsito, por conta da obra estar se aproximando de trecho onde há confluência entre bairros e, consequentemente, maior circulação de veículos.

“Por ser complexa, a obra tem sido feita por etapas, para minimizar os impactos no trânsito e no dia a dia dos bairros que a avenida corta. Em dias que a chuva dá uma trégua, o trabalho acelera. Tudo é feito com planejamento e em breve vamos concluir essa obra importante para a cidade”, afirmou o diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), Paulo Cesar de Souza, o PC, lembrando que a obra vai beneficiar cerca de 130 mil habitantes nos bairros que a avenida corta.

Obra prevê rede adutora em dois trechos

Do total de 5.274 metros de rede adutora de água potável previstos no projeto, 4.614 metros estão sendo construídos no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Também serão feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido. A obra representa cerca de R$ 13 milhões em investimentos, sendo aproximadamente R$ 2,8 milhões de mão de obra e R$ 10 milhões em materiais.