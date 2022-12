Todas as sete motos envolvidas em 'rolezinho' no Complexo Vila Brasília estavam sem placas - Divulgação/Secom PMVR

Todas as sete motos envolvidas em 'rolezinho' no Complexo Vila Brasília estavam sem placas Divulgação/Secom PMVR

Publicado 26/12/2022 19:59

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e o projeto Segurança Presente trabalharam de forma integrada, entre os dias 18 e 25, com ações em vários bairros da cidade. Foram removidos 17 veículos – cinco carros e 12 motos.

Sete motocicletas estariam, de acordo com denúncias, envolvidas em “rolezinho” na madrugada deste domingo (25). Elas foram encontradas nos bairros Vale Verde, no Complexo Vila Brasília, todas sem placas. Durante a inspeção, realizada no Depósito Público, foi constatada uma Honda Pop que estava com adulterações nos números do chassi e do motor. A motocicleta foi encaminhada à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para que fosse feito o registro de ocorrência e ficou detida.

As demais motocicletas foram removidas pelos motivos: sem placas; condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); com CNH vencida há vários meses e moto com números de chassi suprimido e de motor raspado.

Carros

Já os cinco automóveis foram flagrados com as seguintes irregularidades: veículo em situação de abandono em via pública e estacionamento irregular, em frente a garagens, após denúncias feitas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

“Estamos com ações em todos os bairros da cidade e vamos intensificar ainda mais. Parabéns aos agentes, principalmente por terem conseguido retirar das ruas sete motos sem placas, uma vez que esse tipo de veículo pode ser usado para cometer crimes e por ter facilidade na fuga. Nossa meta é deixar a cidade em ordem e mais segura”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.