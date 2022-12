Ação social da prefeitura distribuiu mais de 13 mil presentes para crianças que visitaram Papai Noel na Praça Brasil - Cris Oliveira/Secom PMVR

Ação social da prefeitura distribuiu mais de 13 mil presentes para crianças que visitaram Papai Noel na Praça BrasilCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/12/2022 18:41

Volta Redonda - O “Natal da Cidadania”, em Volta Redonda, fez a alegria de milhares de pessoas. A Casinha do Papai Noel - Vila do Dadinho, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, contou com um show de luzes de LED, música e emoção que ganharam todos os cantos da cidade. Em 13 dias de funcionamento, foram mais de 72 mil visitantes e 13 mil presentes entregues às crianças.

Segundo o presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza, o PC, que coordenou os festejos natalinos em Volta Redonda, o projeto busca resgatar os sonhos das crianças em ter contato com o Papai Noel, mantendo vivo o espírito de Natal, com acesso a todos.

“Muitas crianças acabam não tendo a oportunidade de ganhar presentes e este projeto proporciona isso a elas. Ter a presença do Papai Noel também ajuda a resgatar este sonho e fantasia do Natal. Me sinto bastante orgulhoso de participar da montagem desta estrutura que dá tanta alegria à população, principalmente às crianças”, disse PC, ressaltando que o trabalho envolveu todo o secretariado municipal.

O prefeito Antônio Francisco Neto também agradeceu a todos que participaram da montagem e marcaram presença na grande festa de Natal realizada pela prefeitura.

“A gente fica feliz em ver a alegria da população. Milhares de presentes foram entregues para todas as crianças, mas principalmente às mais carentes. Muita música, muita cultura, muita emoção. Nossa cidade ficou mais bonita e nosso comércio mais forte, gerando emprego e renda. Volta Redonda e seu povo merecem sempre o melhor”, disse Neto.

Homenagem a Dadinho

A Casinha do Papai Noel recebeu o nome de Vila do Dadinho em homenagem a Eduardo Ermida Filho, o Dadinho, que morreu aos 73 anos, em 2020, vítima da Covid-19. Ele era conhecido por montar em sua casa, durante 29 anos, um presépio de Natal, que ficava aberto para a visitação do público. Além disso, Dadinho também recolhia doações que eram encaminhadas para famílias carentes e instituições da região.

Familiares dele estiveram presentes na Praça Brasil, onde receberam a homenagem através das mãos do coordenador da Comissão de Natal da Prefeitura, Paulo Cezar de Souza, o PC. O Presépio do Dadinho fica aberto diariamente à visitação, das 19h às 22h, até o dia 6 de janeiro, na Rua São Vicente de Paula, Nº 21, no bairro Niterói. A entrada é gratuita.