Centenas de pessoas conferiram o encerramento do Natal da Cidadania, vindas de todas as cidades da região - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 24/12/2022 15:27

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda encerrou na noite desta sexta-feira (23), o “Natal da Cidadania” com um concerto especial natalino e show de luzes, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Participaram do concerto natalino: Banda e o Coral Municipal, Coral dos Adolescentes da Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda (Cadevre) e os músicos Cláudio Quirino (tenor) e Marcos Torres (pianista).

No repertório, clássicos natalinos embalaram o público e muitos chegaram a se emocionar com as canções. Presente no evento, o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, destacou que o seu objetivo é fazer um Natal cada vez mais bonito e representativo na cidade.

“Como tradicionalmente acontece, entregamos milhares de presentes às crianças, mas principalmente às mais carentes, no Natal da Cidadania. Essa data é muito representativa para todos nós. Além disso, estamos trabalhando todos os dias para garantir sempre o melhor para a nossa população. Ainda temos que avançar, mas tenho certeza que estamos no caminho certo. Quero muito agradecer a minha equipe por ter feito mais um Natal inesquecível na vida de muitos volta-redondenses”, disse Neto.

Também presente no encerramento, o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, citou que as apresentações fecharam com chave de ouro o Natal da Cidadania em Volta Redonda.

“Fechamos em grande estilo o Natal da Cidadania, a cidade está toda iluminada e decorada para este dia tão especial. Este ano, cerca de 1,5 mil pessoas por dia visitaram a casinha do Papai Noel Vila do Dadinho, que leva esse nome em homenagem a Eduardo Ermida, o Dadinho, que todos os anos abria as portas de sua casa, no bairro Niterói, para que as pessoas pudessem visitar o presépio, gratuitamente. É uma sensação hoje de dever cumprido, muitas famílias saindo com o sorriso no rosto e isso fala mais do que qualquer outra coisa”, comentou o secretário.

Centenas de pessoas passaram pela Praça Brasil para conferir o encerramento do Natal da Cidadania, vindas de todas as cidades da região, como Josiel Silva, morador de Barra Mansa.

“Hoje estou assistindo aqui não só um espetáculo, mas o empenho de muitas pessoas para deixar outras felizes. Em momentos tão difíceis, percebo que por meio da música é possível alegrar os corações daqueles ao redor”, comentou.

Outra visitante que passou pelo local foi Denise Loureiro, que nasceu em Volta Redonda, mas atualmente mora na Baixada Fluminense. Ela veio assistir a apresentação da sobrinha no Coral dos Adolescentes da Catedral das Assembleias de Deus.

“Eu sou volta-redondense, mas moro há 15 anos em Queimados. Volta Redonda sempre foi para mim uma cidade acolhedora, tenho muita saudade aqui e hoje estou visitando a cidade para conferir a apresentação da minha sobrinha, foi muito emocionante. O prefeito Neto tem muito capricho com o município e a gente percebe claramente isso em datas como essa”, citou.