Adesivos de advertência foram colocados em oito motocicletas estacionadas na passarela e 27 no calçadão da avenida - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 23/12/2022 15:09

Volta Redonda - Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) realizaram na manhã de quinta-feira (22), uma operação educativa para coibir o estacionamento irregular de motocicletas sobre a passarela de acesso à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Retiro. A orientação vai continuar nos próximos dias.

A ação foi definida após o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) receber inúmeras reclamações de funcionários da CSN, que se sentem inseguros dividindo com as motocicletas o espaço das calçadas e da passarela, locais de grande concentração de trabalhadores. Foram colocados adesivos de advertência em oito motocicletas estacionadas sobre a passarela e 27 estacionadas no calçadão da avenida.

“São muitas reclamações de trabalhadores que se sentem inseguros ao passar em meio às motos estacionadas nas calçadas ou na passarela, receosos com a possibilidade de ter a sua integridade física afetada. Nesse primeiro momento vamos orientar sobre a postura indicada pelo CTB (Código Brasileiro de Trânsito)”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.