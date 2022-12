Alunos da E.M. Espírito Santo, no Santo Agostinho, com o professor de Matemática, Vanderson Dízimo Menezes (ao centro) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 25/12/2022 12:08

Volta Redonda - Alunos da Escola Municipal Espírito Santo, localizada no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, conquistaram medalha de ouro na edição deste ano da Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras – competição internacional de matemática interclasses, em formato colaborativo, para estudantes dos ensinos Fundamental e Médio. A olimpíada tem como principais objetivos: aproximar por meio do estudo da Matemática; mostrar a importância das línguas modernas, e promover o interesse pela Matemática e pelo trabalho cooperativo.

Com medalha de ouro nas disputas Regional e Nacional, a equipe vencedora é formada por seis alunos da turma 804, do 8º Ano do Ensino Fundamental: Ana Beatriz Evangelista de Souza; Pietra Alícia Azevedo Ferreira; Thiago Guimarães Rodrigues; Fellipe Guimarães Rodrigues; Maycon Henrique Luz Reis; Thiago Lucas Moreira Couto.

Um dos responsáveis pelo incentivo aos estudantes a participarem da competição é o professor Vanderson Dízimo Menezes. Segundo ele, esse tipo de evento ajuda a despertar o interesse dos alunos pelo ensino da Matemática, desmistificando essa disciplina escolar, e desconstruindo a ideia de que a Matemática seja uma simples utilização de fórmulas algébricas e decoração de algoritmos.

“A Olimpíada de Matemática sem Fronteiras exige a mobilização de conceitos de raciocínio lógico por parte do aluno, ou seja, não basta, por exemplo, saber resolver uma equação do 2º grau ou saber desenvolver os produtos notáveis, é necessário a ação conjunta dos conhecimentos de matemática e lógica”, disse Vanderson, acrescentando outro diferencial da competição, que foi a exigência para os alunos realizarem a prova em equipe, sendo necessário que eles interajam uns com os outros.

“Diante dessa proposta, os alunos apresentaram questionamentos para os membros de sua equipe, formularam em conjunto as melhores respostas para as questões levantadas, e buscaram validar a estratégia que entenderam ser a melhor para solução do problema exposto na prova”, explicou o professor.

A diretora da escola, a professora Cláudia Meire Moura M. Rodrigues, explicou que a Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras é a edição brasileira da Matematiques Sans Frontières, criada pelo Ministério da Educação da França, em 1989. Ela destacou o fato de a competição ter uma proposta diferente, em que o estudante, em sua própria escola, participa de uma fase internacional, e a prova ocorre em uma única fase no mundo todo, na mesma data.

“A equipe de Matemática da escola, em especial o professor Vanderson, incentivou a participação dos nossos alunos nessa olimpíada, a fim de desconstruir o individualismo que cerca essa disciplina, uma vez que a olimpíada é realizada em grupo”, lembrou a diretora.

O secretário municipal de Educação, Julio Cyrne, parabenizou os estudantes pela conquista, e a equipe de profissionais da escola pelo incentivo à participação dos estudantes em uma competição internacional.

“Esse é o resultado de um trabalho em equipe, supervisores e orientadores educacionais, dirigentes de turnos e diretores, que sempre apoiam ações que proporcionam um ensino de qualidade na escola pública”, destacou o secretário.