Aparelho - que custou R$ 5,8 milhões - é um dos mais modernos do país e vai atender toda a região - Divulgação/Secom PMVR

Aparelho - que custou R$ 5,8 milhões - é um dos mais modernos do país e vai atender toda a regiãoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 26/12/2022 18:51

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, acompanhou a chegada do aparelho de ressonância magnética no Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns, na manhã desta segunda-feira (26). O equipamento foi comprado pela prefeitura de Volta Redonda, a partir de uma emenda de bancada de deputados federais eleitos pelo Sul Fluminense. O aparelho é um dos mais modernos do país e vai atender toda a região.

Além de Neto, estavam no Hospital Regional os deputados federais Delegado Antônio Furtado e Luiz Antônio, o deputado estadual André Corrêa, o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, além da secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha. Neto agradeceu a emenda dos deputados e o trabalho da equipe municipal para fazer a compra do aparelho, e destacou especialmente o empenho de Furtado em todo o processo.

“O Furtado nos cobrava todos os dias e com toda razão, pois quando se trata de saúde não temos tempo a perder. Esse é um dos legados que ele deixa, com um mandato que fez bem para nossa região. Esse aparelho vai salvar muitas vidas e devemos isso a vocês, que tornaram essa compra possível”, disse o prefeito.

Além de acompanhar a chegada do equipamento, Neto também visitou as obras da sala que vai abrigar o aparelho de ressonância magnética. O local tem que atender algumas condições específicas, que foram repassadas durante visitas técnicas da empresa Siemens, fabricante do equipamento.

Para se ter ideia da importância da iniciativa, somente o aparelho custou R$ 5,8 milhões. "Vamos acelerar tudo para que antes do fim de janeiro as obras estejam concluídas e o aparelho já devidamente instalado, funcionando, com os profissionais treinados. Esse aparelho só existe nos melhores hospitais do país e é isso que desejamos para o Hospital Regional, que ele seja uma referência no país", destacou o prefeito.

Equipamento com inteligência artificial

Utilizado em hospitais como Sírio-Libanês e Alemão Oswaldo Cruz (unidades que são referências no país), o aparelho de ressonância magnética é moderno, conta com recursos de inteligência artificial que permitirá maior produtividade, e tecnologia que permite realizar ressonância magnética de corpo inteiro – fator fundamental nos estudos oncológicos.

Outro diferencial é a capacidade de carga da mesa de exames, que suporta até 250kg, a maior capacidade de um equipamento da região, podendo realizar exames com facilidade em pacientes obesos. Também possui abertura de 70cm, que proporciona mais conforto aos pacientes. O aparelho adquirido pela prefeitura conta ainda com recursos para exames cardíacos, oncológicos e vasculares, e permite realizar biópsia de mama por ressonância.