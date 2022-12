Objetivo da refeição especial é promover o enriquecimento ambiental e o bem-estar dos animais - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 26/12/2022 19:28 | Atualizado 26/12/2022 19:31

Volta Redonda - O clima natalino também contagiou o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR). No dia 24, véspera de Natal, uma ceia preparada pela equipe técnica e pelos estagiários do Zoo-VR foi oferecida aos animais. O objetivo é promover o enriquecimento ambiental e o bem-estar a diversas espécies.

A ceia dos animais contou com guirlandas produzidas com cipó e frutas frescas da época; caixas de presentes recheadas com carnes, frutas ou legumes, de acordo com a espécie; além de alguns itens cortados em formato de símbolos natalinos, como árvore de Natal, estrela e Papai Noel.

“Esse enriquecimento tem como objetivo o bem-estar animal. Através dele, conseguimos trabalhar aspectos alimentares, cognitivos e sensoriais. Os animais têm acesso a sabores, aromas e formas diferentes de chegar até o alimento. No final de tudo, o animal interage com esse enriquecimento e tem a recompensa de ganhar o alimento”, explicou o biólogo do zoológico, Jeferson Miranda.

Dentre os animais que participaram da festividade natalina, estavam felinos como onça-pintada, onça-parda e tigre-siberiano; primatas como macaco-verde, macaco-aranha, macaco-japonês e bugio-ruivo; quati, cachorro-do-mato, os cervos-sambar e as antas; e aves como as araras-canindé, os papagaios e as maritacas. No recinto de imersão, pavões, marrecos, ararajubas, calopsitas, periquitos, cágados e jabutis também ganharam alimentos temáticos.

“É um ganho para os animais, que saem da rotina e interagem com o alimento, e também para a equipe do zoológico, que coloca em prática o conhecimento sobre o enriquecimento ambiental e se diverte com o clima natalino”, destacou o coordenador do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira.