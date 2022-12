Secretaria de Esporte e Lazer retomou projetos e lançou novas ações em benefício da população - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 26/12/2022 19:44

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda encerra o ano de 2022 celebrando a retomada de importantes projetos e conquistas de novas ações em benefício da população. Entre as principais realizações está a volta da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência) e o projeto “Viva a Melhor Idade”, que levou mais de 7 mil idosos a passeios na região serrana do estado.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, agradeceu a toda a equipe da Smel pelo trabalho realizado, e às parcerias que permitiram a realização de diversos projetos de esporte e lazer, beneficiando ainda mais os cidadãos de Volta Redonda.

“Quero agradecer e parabenizar todos os profissionais que contribuíram para que os projetos acontecessem, ao prefeito Neto por permitir e incentivar a volta de ações como as viagens para a Melhor Idade e tantos outros projetos. Também agradeço às instituições parceiras, que sempre colaboraram trazendo e apoiando eventos esportivos em nossa cidade”, ressaltou Rose.

Inclusão no esporte

Uma das preocupações da secretaria de Esporte e Lazer foi resgatar e promover eventos que integrassem as pessoas com deficiência, incentivando a prática do esporte junto a esse público. E o mais tradicional deles foi a Olimpede, retomada pela prefeitura neste ano, após seis anos sem acontecer, reunindo mais de 470 atletas de 25 instituições neste mês de dezembro.

Outro evento esportivo para as pessoas com deficiência foi a 4ª edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa, realizado em setembro, com atividades esportivas e inclusivas na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, com mais de 150 participantes entre crianças e jovens de 8 a 17 anos, com e sem deficiência.

Com apoio da Smel em Volta Redonda, o Festival Paralímpico aconteceu simultaneamente em 113 cidades do Brasil, marcando a visibilidade dos atletas com deficiência em diversas modalidades. Em 2021, a edição do evento em Volta Redonda registrou 100 crianças.

Melhor Idade valorizada

Assim como a Olimpede, outro projeto foi resgatado pela prefeitura, por meio da secretaria de Esporte e Lazer: o “Viva a Melhor Idade”, que contemplou idosos com passeios ao Hotel Le Canton, na cidade de Teresópolis, região serrana do Rio.

Foram mais de 7 mil beneficiados com 17 viagens que proporcionaram lazer, saúde e bem-estar para integrantes ativos dos projetos voltados à terceira idade no município, seja pela Smel ou pelos grupos de convivência da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Tradição esportiva

E o público jovem também foi beneficiado com a retomada do Jevre (Jogos Estudantis de Volta Redonda). Promovida pela Smel, a maior competição esportiva escolar do Sul Fluminense reuniu, após dois anos de espera, mais de 3,5 mil atletas de 39 escolas das redes municipal, estadual e federal da cidade neste ano. Foram 41 dias de competição que reuniu, inclusive, grupos que nunca tinham participado e que colaboraram para a integração da juventude e para a construção de memórias afetivas.

Arena Sesc+Esporte

O Jevre contou com apoio da parceria da Smel com o Sesc (Serviço Social do Comércio) Rio e com o Sicomércio Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo), que levou o atleta de Basquete 3x3 da seleção brasileira, Leandro Souza de Lima, mais conhecido como Leandro Discreto, à Arena Sesc+Esporte, montada no Shopping Park Sul.

A arena recebeu a competição da categoria Sub-17 da modalidade durante os jogos e, antes disso, esteve montada por 60 dias para a realização de clínicas e oficinas com os profissionais dos núcleos esportivos da Smel.

“A arena também foi montada no Ginásio Municipal de Skate Fernando Schmidt, no bairro Jardim Tiradentes, onde ficou por 60 dias e a parceria foi estendida agora em dezembro para a realização do ‘Roots Board For Tampa’, que é o maior campeonato de skate do interior do Rio”, explicou o subsecretário de Esporte e Lazer, Daniel Alves.

Nadando com Thiago Pereira

A juventude também foi beneficiada com a implantação do projeto Nadando com Thiago Pereira, que leva o nome do medalhista olímpico e um dos maiores atletas brasileiros da história. Em parceria com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) – patrocinadora oficial do projeto – e a Fundação CSN, o projeto teve início em agosto de 2022 e atende crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.

“Um dos objetivos do Thiago é conscientizar a população sobre afogamento, a segunda maior causa de morte acidental de crianças e adolescentes de zero a 14 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. O propósito é promover o aprendizado da natação, sem objetivo de preparar para alto rendimento e competições”, explicou a secretária Rose Vilela.

Os jovens nadadores recebem todos os materiais referentes à prática da modalidade, como uniforme, maiô, sunga, touca, óculos, além de medalhas para as competições. Contemplado por lei federal de incentivo ao esporte, o Nadando com Thiago Pereira prevê atendimento a até 280 crianças e adolescentes em seu completo funcionamento.

O prefeito Antônio Francisco Neto destacou a importância do investimento e incentivo ao esporte e lazer para melhorar a qualidade de vida da população.

“As viagens da Melhor Idade resultam em menos problemas de saúde com nossos idosos, os jogos integram a juventude de vários bairros. Quero parabenizar todos os profissionais que trabalham para que os resultados cheguem e agradeço às instituições parceiras que acreditam em Volta Redonda e nos ajudam a realizar cada vez mais em prol do nosso povo”, afirmou o prefeito.