Publicado 26/12/2022 20:04

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), em parceria com a Fundação Leão XIII, promove ação social para ofertar gratuidade na retirada de documentos para moradores dos bairros Dom Bosco, São Luiz e São Sebastião, que perderam bens pessoais após forte chuva, no início de dezembro deste ano. Os interessados devem procurar atendimento no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social Orozimbo Ferreira da Silva), na Rua Deodoro da Fonseca, nº 53, no bairro Dom Bosco, das 9h às 16h, nesta terça-feira (27).

O benefício inclui Documento de Identidade, Certidão de Nascimento, Certidão de Óbito e documento de comprovação de Dispensa de Corporação (dispensa do Serviço Militar).

“As fortes chuvas que aconteceram no início de dezembro, acometeram alguns bairros de nosso município, como o Dom Bosco, São Luiz e São Sebastião. Muitas pessoas perderam seus bens pessoais. Pensando nisso, acionamos a Fundação Leão XIII e solicitamos uma ação social para entregarmos à população afetada, gratuidade na retirada da segunda via de documentos, como RG, Certidão de Nascimento, entre outros. Queremos garantir o acesso à documentação básica para as pessoas”, disse a secretária Municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte.