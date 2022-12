Suspeitos de tráfico foram detidos no condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro São Sebastião - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/12/2022 22:15

Volta Redonda - Três homens - de 28, 23 e 20 anos - foram detidos por policiais militares na tarde desta segunda-feira (26), no bairro São Sebastião, em Volta Redonda, por suspeita de tráfico. De acordo com o registro policial, guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado (P2) do 28o Batalhão da Polícia Militar foram ao condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro São Sebastião, para verificar uma denúncia de tráfico de drogas.

No local, os policiais militares localizaram e prenderam os três suspeitos. Com eles foram encontrados 13 trouxinhas de maconha (cerca de 62,5 gramas); 28 pedras de crack (aproximadamente 8,4g); 42 pinos de cocaína (cerca de 52,2 gramas); além de R$ 108,45 em dinheiro vivo. Todos os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.