Com os suspeitos foi encontrada uma pistola calibre .380 com a numeração intactaDivulgação/PMERJ

Publicado 27/12/2022 22:35

Volta Redonda - Policiais militares do GAT I (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado (P2) do 28o Batalhão da PM apreenderam uma pistola, drogas, e material ligado ao tráfico com dois suspeitos, nesta segunda-feira (26), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais militares, eles foram verificar uma denúncia de que homens armados estavam traficando drogas na Rua Monteiro, no bairro Três Poços. O local seria conhecido por ser ponto de venda de drogas, e os policiais fizeram um cerco, observando a movimentação dos suspeitos.

Assim que verificaram que estava sendo realizado tráfico de entorpecentes, os PMs detiveram os dois homens - um de 21 anos e outro menor de idade, com 17 anos. Com os suspeitos foram encontrados uma pistola calibre .380 - com numeração intacta; um carregador cal. 380; 12 munições intactas cal. 380; uma mochila; um cinto tático com coldre e fiel (cordão que prende a arma ao coldre); 113 pedras de crack; 20 tiras de maconha; 16 trouxinhas de maconha; dois pinos de cocaína; um rádio transmissor; uma bateria de rádio transmissor avulso; R$ 30 em dinheiro vivo.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrência. O menor responderá por fato análogo ao tráfico de drogas.