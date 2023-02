Entre os locais visitados estão as obras de construção do Museu de Ciência e Tecnologia, no Laranjal - Cris Oliveira/Secom PMVR

Entre os locais visitados estão as obras de construção do Museu de Ciência e Tecnologia, no LaranjalCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 02/02/2023 19:31

Volta Redonda - Representantes da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) visitaram, nesta quinta-feira (2), equipamentos públicos de Volta Redonda com intuito de mapear locais que possam abrigar projetos contemplados em um edital da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) - empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Entre eles está a Praça da Ciência, espaço interativo capaz de promover o ensino de conteúdos científicos às crianças, jovens e adultos.

O analista de captação de recursos da Firjan, Igor Ferreira, explicou que o edital fomenta recursos para serem aplicados por meio de um projeto que será elaborado pelo Instituto de Inovação e Tecnologia do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), em parceria com a SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo). Uma equipe técnica do instituto realizou as visitas em espaços públicos de Volta Redonda.

“Temos a finalidade de mapear as demandas do secretário Sérgio Sodré e do prefeito Antônio Francisco Neto sobre este tema que é de grande relevância para a nossa instituição. E também para apoiar, através do nosso instituto, o desenvolvimento de projetos municipais contemplados pelo edital da Finep. Com base neste mapeamento, nós faremos um projeto para ser submetido a avaliação da Finep. Sendo aprovado, conseguiremos trazer os recursos e desenvolver o que for desenhado para o município”, resumiu.

Um dos projetos que foram pensados para Volta Redonda é a Praça da Ciência. O técnico e pesquisador do Instituto de Inovação e Tecnologia do Senai, André Malheiros, explicou que o objetivo é aplicar equipamentos que possam auxiliar no aprendizado, de uma forma de fácil assimilação por parte dos usuários.

“A gente busca não só passar as informações relacionadas à Ciência e Tecnologia, mas também fazer com que essa realidade fique mais acessível à população. Seja para crianças, jovens e adultos. Trazer esta experiência para um ambiente aberto a todos”, exemplificou.

A visita foi acompanhada por uma comitiva da SMDET e percorreu alguns espaços, entre eles: Praça Brasil e Praça Juarez Antunez, ambas na Vila Santa Cecília; Hotel Escola Bela Vista, no bairro Bela Vista; e as obras do Museu de Ciência e Tecnologia, no Laranjal.

“Estamos buscando criar equipamentos que possam auxiliar na educação de forma lúdica. Como é o caso do Museu de Ciência e Tecnologia que segue em construção. Não tenho dúvidas de que será uma obra fantástica. A ideia é termos um planetário nos mesmos moldes do que existe na Gávea, no Rio. É uma atração para os estudos em disciplinas de exatas, como Matemática e Física”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico e também de Educação de Volta Redonda, Sérgio Sodré.

O prefeito Neto ressaltou o seu compromisso em investir em Educação e tornar o setor uma referência de Volta Redonda.

“Estamos honrados em receber a equipe da Firjan Senai. Esta proposta vai ao encontro do que temos buscado implantar na cidade; que é: inovação, tecnologia e novas ideias. E, sem dúvidas, investir em Educação é uma das prioridades do Poder Público. Queremos fazer a Educação de Volta Redonda continuar a ser uma referência”, afirmou Neto.