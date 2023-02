Operação, em parceria com a Light, teve ajustes finais definidos em reunião na quinta-feira (2) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 03/02/2023 13:54

Volta Redonda - A prefeitura municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), vai iniciar, a partir da próxima segunda-feira (6), uma operação em parceria com a Light para limpar os postes da cidade, retirando fios e cabos em desuso ou piratas que se acumulam. Os ajustes finais foram definidos em reunião na quinta-feira (2), na sede da Semop. A concessionária de energia elétrica será responsável pela identificação desses fios e saber quem são as empresas que podem ou não utilizar os postes, para que possa ser realizada a limpeza.

O serviço tem o objetivo de corrigir um grave problema que vem tomando conta das ruas de Volta Redonda, que é o abandono de cabos e fios soltos em postes por muitas empresas, como as de telefonia, TV a cabo, internet, entre outras.

“Na segunda-feira à noite começaremos esse trabalho, dando início pelos bairros Aterrado, Jardim Paraíba e Nossa Senhora das Graças, levantando esses pontos de poste em poste, e verificação de quais cabos estão ligados corretamente, quais estão fora do padrão, quais estão irregulares para podermos realizar tal tarefa”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O secretário ressaltou ainda que esse serviço será realizado na parte da noite, para que não haja interferência nas vias e não cause transtorno à população.

"É importante que a população tenha atenção com relação a isso, se houver qualquer interrupção de serviço, que procure a empresa responsável pelo serviço prestado para entendimento. Se isso ocorrer, é que provavelmente a empresa não atendeu no aspecto de legalização junto à Light, ou está fora de padrão. Mas todos serão notificados, todos serão informados e terão o prazo de 72 horas para a regularização, pois na segunda-feira a operação irá acontecer,” comentou Luiz Henrique.