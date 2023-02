Entre as atividades da colônia estiveram oficinas esportivas, de lazer e culturais, além de passeios - Cris Oliveira/Secom PMVR

Entre as atividades da colônia estiveram oficinas esportivas, de lazer e culturais, além de passeiosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 03/02/2023 16:19

Volta Redonda - A “Colônia de Férias de Verão” da prefeitura de Volta Redonda, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), chegou ao fim nesta sexta-feira (3). Foram duas semanas de atividades, com a participação de mais de 4 mil crianças e adolescentes, de 7 e 17 anos, de todos os bairros. Foram dias de muitos sorrisos e boas lembranças nos 15 polos espalhados pela cidade.

Entre as atividades realizadas estiveram oficinas esportivas, de lazer e culturais, além de passeios no Parque Aquático Municipal, Biblioteca Municipal Raul de Leoni, Zoológico Municipal e ginásio do skate.

“Foi muito gratificante ver a alegria de todos e terminamos com o sentimento de dever cumprido. Quero parabenizar o prefeito Neto, que preocupado com as férias escolares, nos pediu para fazermos a colônia em todos os bairros, recebendo crianças e adolescentes de toda a cidade. Eles aproveitaram com muitas atividades, passeios e, claro, diversão de sobra”, afirmou a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, que destacou o apoio de todos que contribuíram para o sucesso da colônia.

“Queria agradecer também todo o empenho dos professores da Smel, que se dedicaram ao máximo durante todos os dias de atividade. E também a parceria que tivemos da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), da Secretaria de Cultura (SMC) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda)”, completou.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, comemorou o sucesso da colônia, que foi a que teve maior público entre as já realizadas pela prefeitura no município.

“Esta foi a maior colônia de férias que Volta Redonda já teve, com mais de 4 mil crianças e adolescentes, de todos os bairros da cidade. Tivemos diferentes tipos de atividades e passeios, inclusive levando eles a lugares importantes que não conheciam, como a biblioteca, valorizando assim a cultura. FIcamos muito felizes e orgulhosos. Parabéns a todos que se empenharam no sucesso da colônia", destacou Neto.

Criando memórias

No último dia de atividades, o ginásio do Retiro recebeu crianças e adolescentes do bairro e também da Vila Mury, Limoeiro, Morada do Campo, Jardim Primavera e Jardim Cidade do Aço. “Muito legal, maneiro, eu gostei bastante”, resumiu Pablo Rodrigues.

“O dia do parque aquático foi muito bom, na verdade, todos os dias foram. Todo mundo se divertiu, brincou, foi legal demais”, falou Daniel Santos Melo.

O polo montado no Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal, recebeu alunos do bairro, Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, Monte Castelo, São Geraldo, Jardim Amália, Jardim Normândia, Colina e Sessenta. Entre eles, estava Enzo Moreno Teixeira, que participou da colônia pela primeira vez. Ele falou sobre como foi a experiência.

“Foi tudo muito divertido. Os passeios foram muito legais. Gostei bastante do parque aquático e do ginásio do skate, quando fizemos muitas brincadeiras”, ressaltou.

A pequena Maria Eduarda, do polo Roma, que funcionou na Escola Municipal Nilton Penna Botelho, no Roma II, recebeu os moradores do Roma I e II, Parque das Garças e Rio das Flores. Ela elegeu os passeios culturais como os seus preferidos.

“Gostei de todos os passeios, principalmente o da biblioteca, quando consegui ler dois livros muitos legais e também conhecer o lugar, que tem umas cores lindas”, lembrou ela.