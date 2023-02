Homem com mandado de prisão em aberto por tráfico carregava o equivalente a R$ 1.670 em drogas - Divulgação/PMERJ

Publicado 03/02/2023 15:22

Volta Redonda - Policiais militares prenderam um homem de 35 anos por suspeita da tráfico de drogas, nesta quinta-feira (2), na Rua Farias de Brito, no São Carlos, em Volta Redonda. De acordo com as informações da Polícia Militar, os agentes do GAT I (Grupamento de Ações Táticas I) e da P2 (Serviço Reservado), tiveram informações que alguns elementos estariam traficando drogas na quadra do bairro.

Quando chegaram oa local, os policiais militares avistaram alguns suspeitos, entre eles o home de 35 anos, que correu, com uma sacola plástica branca na mão. Os PMs perseguiram o suspeito, e conseguiram alcançá-lo na Rua Rodrigues de de Abreu.

Os policiais realizaram uma busca nos arredores e conseguiram localizar a bolsa plástica branca, que o suspeito assumiu que jogou fora durante a fuga. Dentro da bolsa havia 52 pinos de cocaína, com etiqueta de R$ 15; três pinos de cocaína de R$ 50; 11 pinos de cocaína de R$ 30; 52 tabletes pequenos de maconha, com etiqueta de R$ 5; seis tiras de maconha de R$ 25 - totalizando R$ 1.670 em drogas - além de R$ 27 em dinheiro vivo.

Durante a abordagem, os policiais militares verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, justamente por tráfico de drogas. O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registrada e o suspeito permaneceu preso.