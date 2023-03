Entre atribuições do serviço estão proteção e orientação à mulher vítima de violência, enquanto medidas estiverem em vigor - Arquivo/Secom PMVR

Entre atribuições do serviço estão proteção e orientação à mulher vítima de violência, enquanto medidas estiverem em vigorArquivo/Secom PMVR

Publicado 01/03/2023 16:34 | Atualizado 01/03/2023 16:35

Volta Redonda - A Patrulha Maria da Penha de Volta Redonda recebeu, em fevereiro, 55 novas medidas protetivas expedidas pela Justiça, tendo começado de imediato a assistência das envolvidas nos casos. Entre as atribuições do serviço especializado, estão a proteção e a orientação à mulher vítima de violência, enquanto as medidas estiverem em vigor.

No segundo mês do ano foram feitas ainda 112 visitas domiciliares; 100 monitoramentos por telefone, além de quatro acompanhamentos a locais como Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam); Hospital São João Batista (HSJB) e Instituto Médico Legal (IML), em apoio a emergências médicas e a exames de corpo de delito, por exemplo.

A Patrulha Maria da Penha é formada pela inspetora Wilma e pelo guarda municipal Oscar, ambos da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). A escolha de um homem e uma mulher é uma preocupação para que o atendimento seja pessoal e único, deixando a vítima mais à vontade.

Em funcionamento desde 2016, o serviço especializado foi criado pelo secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que na época comandava a GMVR.

“No mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher - em 8 de março - precisamos enaltecer o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que tem feito uma grande diferença na assistência à mulher vulnerável, desde que foi criada. Volta Redonda possui uma rede de proteção que é referência na região e vamos aprimorar cada vez mais”, garantiu o secretário.