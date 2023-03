Morador de Angra dos Reis, de 37 anos, foi encaminhado à 93ª DP, depois de ser flagrado usando entorpecentes - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 01/03/2023 17:30 | Atualizado 01/03/2023 17:33

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Militar atuaram de forma integrada nesta terça-feira (28) na Vila Americana. Durante a ação, um homem de 37 anos, morador de Angra dos Reis, foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia) depois de ter sido flagrado fazendo uso de substância entorpecente embaixo da ponte da Radial Leste.

O fato foi denunciado por moradores incomodados com o suspeito que, em revista, portava um pino e duas trouxinhas contendo erva seca, além de duas pedras semelhantes ao crack. Toda a operação foi planejada após diversas denúncias de moradores sobre a presença de pessoas pelo bairro fazendo uso de substâncias entorpecentes e levando insegurança ao local. O suspeito, que vinha causando transtornos aos moradores da área há semanas, vai responder por porte de drogas para consumo próprio.

A operação contou com as participações do secretário e do subsecretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e subtenente Amauri Pego, respectivamente, além do comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Silvano de Paula, guardas municipais e policiais militares.

“As ações vão continuar de forma pontual e efetiva nesse bairro e em outros, sempre que houver demandas que levem a operações nesse sentido. Estamos focados nas denúncias e vamos planejar as fiscalizações toda vez que o número de reclamação indicar a necessidade de intervenção da segurança pública”, afirmou o secretário Luiz Henrique.