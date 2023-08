Prefeitura concluiu aquisição do prédio anexo, o Ambulatório UniFOA Dr. Leonardo Molica - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/08/2023 11:36

Volta Redonda - Como parte da estratégia de ampliar e melhorar o atendimento no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, a Prefeitura de Volta Redonda concluiu a aquisição do prédio anexo do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) – Ambulatório UniFOA Dr. Leonardo Molica, que fica ao lado da unidade hospitalar. O prédio já abriga 60 leitos de internação clínica inaugurados pela administração municipal e passará a contar com outros setores do hospital.

“Vamos construir nesse prédio o novo pronto-socorro para adultos, além de instalar áreas de tomografia, raio-X, e no segundo andar vamos montar o laboratório e alocar o administrativo do hospital”, explicou a diretora-geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury.

De acordo com o projeto, o térreo do edifício vai abrigar também: cinco consultórios médicos; uma sala de sutura e outra de eletrocardiograma; 12 leitos de observação clínica, quatro de sala amarela, cinco de sala vermelha, um de isolamento, três de inalação, três de reidratação, e seis leitos de medicação.

“É um grande avanço a nova conquista, nos permitindo ampliar as instalações do hospital para melhor assistir nossa população”, comentou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição.

O prefeito Antonio Francisco Neto também celebrou mais esse investimento na saúde pública da cidade e agradeceu à parceria do UniFOA e da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), que tem permitido oferecer um melhor atendimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

“Foram 30 leitos ainda na pandemia de Covid-19 e mais 30 entregues em maio deste ano. E agora mais esse investimento que vai ajudar quem mais precisa. Agradeço ao presidente da FOA, Eduardo Prado, pela parceria de tantos anos da instituição em benefício da população de Volta Redonda”, disse Neto.