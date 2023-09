José Roberto tinha mais de 40 anos de carreira, principalmente no rádio, e fundou o site de notícias 'Destaque Popular' - Reprodução redes sociais

José Roberto tinha mais de 40 anos de carreira, principalmente no rádio, e fundou o site de notícias 'Destaque Popular' Reprodução redes sociais

Publicado 23/09/2023 17:35

Volta Redonda - O jornalista José Roberto Mendonça morreu na manhã deste sábado (23), ao sofrer um infarto quando tomava banho em casa, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. José Roberto, que tinha 73 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Unimed, no Jardim Belvedere, mas não resistiu.

José Roberto tinha mais de 40 anos de carreira, principalmente no rádio, com passagens pelas rádios Sul Fluminense, as extintas Nacional e Do Comércio, além na Agulhas Negras, em Resende.

Natural de Quatis (RJ), José Roberto fundou o site de notícias Destaque Popular, que também era uma rádio web, com transmissão de músicas e jogos do Volta Redonda F.C. O jornalista era ainda suplente na direção de Comunicação e Marketing da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR).

José Roberto foi lembrado pelos amigos nas redes sociais como um jornalista competente, dedicado e sempre disponível a ajudar. Ele deixa a viúva e dois filhos.

O sepultamento será às 10h30 deste domingo (24), no cemitério municipal de Barra Mansa.