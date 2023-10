Metralhadora calibre 380, com munições e carregadores, foi encontrada nos fundos de casa abandonada, após fuga de criminosos - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/10/2023 13:49 | Atualizado 26/10/2023 19:28

Volta Redonda - Uma operação realizada por equipes da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (26) apreendeu uma metralhadora de fabricação artesanal, além de munições, carregadores e um colete à prova de balas, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.



De acordo com as informações da PM, a operação teve início por volta de 6h, com equipes do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia), P2 (Serviço Reservado) e supervisão de oficial, com um cerco ao local. Os suspeitos que estavam na área correram, não sendo localizados pelas equipes. Segundo a PM, a área é de atuação da facção criminosa Comando Vermelho.



Após uma busca, os policiais militares encontraram nos fundos de uma casa abandonada uma metralhadora calibre 380, de fabricação artesanal, além de 39 munições cal. 380, dois carregadores de munição e um colete à prova de balas.



O material foi apresentado na 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.

Prisões em Barra Mansa

Logo após a operação no Morro da Conquista, equipes do Serviço Reservado (P2) da PM prenderam três suspeitos de tráfico, no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa. Os suspeitos teriam fugido da operação realizada pela Polícia Militar em Volta Redonda.



De acordo com as informações da PM, uma equipe de busca do P2 (serviço Reservado) foi verificar a denúncia de populares sobre elementos que teriam escapado do cerco policial no Morro da Conquista. Chegando ao local, os policiais militares abordaram os três suspeitos e encontraram grande quantidade de drogas - ainda não contabilizada - com eles, além de três rádio comunicadores e dinheiro vivo (não contabilizado). Os suspeitos foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência.