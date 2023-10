Serviço vai ampliar a rede de atendimento aos idosos e previsão é que seja entregue no final de 2024 - Cris Oliveira/Secom PMVR

Serviço vai ampliar a rede de atendimento aos idosos e previsão é que seja entregue no final de 2024Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/10/2023 17:55

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda iniciou neste mês a obra do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa, no bairro Roma, com apoio do Governo do Estado. O serviço da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) vai ampliar a rede de atendimento aos idosos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim de 2024.

A área onde o centro está sendo construído já foi escavada. Neste momento, a equipe da empresa MMC Engenharia, que ganhou a concorrência pública para a obra, começou a regularização do terreno para as escavações das fundações das sapatas (blocos de concreto armado construídos na parte inferior do alicerce) e, posteriormente, a elevação dos pilares de concreto armado.

A instituição levará o nome Dona Munira Arbex Francisco, em homenagem à mãe do prefeito Antonio Franscisco Neto e do deputado estadual Munir Neto. O projeto em torno de R$ 16 milhões vai oferecer neste espaço atenção integral ao idoso e apoio às famílias, semelhante ao que é ofertado no Centro-Dia de Atendimento à Pessoa com Alzheimer (único na América Latina).

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, comentou que este investimento é mais uma iniciativa do governo municipal para oferecer uma melhor condição de vida para quem mais precisa.

“O espaço vai contar com profissionais especializados que vão garantir um atendimento multidisciplinar aos idosos, que terão mais segurança de atividades variadas e convívio social”, disse a secretária.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu à parceria com o Governo do Estado e destacou que o objetivo do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa é assistir os idosos que mais precisam.

“É uma forma de retribuir à nossa Melhor Idade o tanto que ela se doou para a construção de Volta Redonda e, além disso, atender aos idosos e seus familiares que não possuem recursos para oferecer um atendimento especializado como eles merecem”, mencionou o prefeito.

O projeto

O projeto terá sete pavimentos e acomodará três serviços, atendendo a 140 idosos: uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) para 50 pessoas idosas; três Casas Lares para 28 moradores idosos; e um Centro-Dia que irá atender 62 idosos. O prédio terá sete pavimentos.

No térreo haverá uma recepção, canto ecumênico, hall de circulação vertical com dois elevadores, auditório com capacidade de 120 lugares e um centro de reabilitação e fisioterapia. Os próximos andares serão destinados a salas para os setores de atendimentos técnicos, administrativos e de serviços.

No terceiro pavimento haverá uma cozinha com refeitório para 60 pessoas, lavanderia e salas de atividades individuais e coletivas. Já o quarto e quinto andares abrigarão uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com 10 suítes, sala de repouso e de vídeo, além de uma varanda coletiva.

O sexto andar receberá as três Casas Lares, com 11 suítes, sala de estar, cozinha com sala de refeições, sala de vídeo e de descanso e uma varanda. No sétimo pavimento será instalado o Centro-Dia com salas de atividades e repouso.

O projeto possui ainda área externa, espaço gourmet com churrasqueira, área descoberta com jardim e para caminhadas. O prédio terá refrigeração central. Todos os cômodos têm ventilação, iluminação natural e mobiliário adequado para os idosos.