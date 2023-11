Todo material apreendido foi encaminhado para a 93a DP (Volta Redonda) para o registro da ocorrência - Divulgação/PMERJ

Todo material apreendido foi encaminhado para a 93a DP (Volta Redonda) para o registro da ocorrênciaDivulgação/PMERJ

Publicado 07/11/2023 08:41

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam mais de 350 pinos de cocaína e 80 tablets de maconha no bairro Sessenta, em Volta Redonda, no fim da tarde desta segunda-feira (6). De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento no bairro Siderópolis, quando recebeu a informação de que havia suspeitos traficando na Sessenta - os dois bairros são próximos.

Chegando à Rua 318, os PMs perceberam quando indivíduos que estavam em uma área de mata, fugiram, assim que avistaram a viatura da PM. Os suspeitos deixaram para trás uma mochila contendo 352 pinos de cocaína, 80 tabletes de maconha, uma balança de precisão e material para endolação (embalagem de drogas).

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.