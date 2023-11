Na tarde dessa segunda-feira (27), houve uma reunião para definir os detalhes do 'Conexão Mega Cidadania' - Cris Oliveira/Secom PMVR

Na tarde dessa segunda-feira (27), houve uma reunião para definir os detalhes do 'Conexão Mega Cidadania'Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 28/11/2023 14:24

Volta Redonda - Volta Redonda terá a segunda edição do “Conexão Mega Cidadania” no próximo dia 16 de dezembro (sábado), das 9h às 15h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O evento, promovido pela prefeitura em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e o Governo do Estado, garante acesso gratuito a serviços de saúde, cidadania, ação social e atividades recreativas e culturais. A primeira edição, em agosto, beneficiou milhares de pessoas.

Na tarde dessa segunda-feira (27), houve uma reunião para definir os detalhes do “Conexão Mega Cidadania”, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, coordenada pela secretária municipal de Assistência Social, Carla Passos Duarte, e pelo deputado estadual Munir Neto. No local, estavam representantes de todas as secretarias municipais, além do presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado.

Durante o evento, haverá cortes de cabelo gratuito; emissão de gratuidade para RG; atualização do CadÚnico; aulão de ginástica; aferição de pressão e glicemia; vacinação; doação de mudas; escovação infantil; vacinação antirrábica e agendamento de castração (200 vagas); avaliação nutricional e orientação alimentar; contação de história; matrícula para o EJA (Educação de Jovens e Adultos); orientações jurídicas; descarte de eletrônicos; Espaço de Adoção Animal; e muito mais.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, destaca que o “Conexão Mega Cidadania” é uma oportunidade para a população se beneficiar de vários serviços e atividades.

“A prefeitura, UniFOA e o Governo do Estado têm muitos objetivos em comum, principalmente quando falamos em levar oportunidades a todos aqueles que mais precisam. É um momento para reunir a família, usufruir dos serviços e também da parte cultural e de entretenimento da programação”, ressaltou a secretária.

O deputado estadual Munir Neto destacou que o evento é uma união de gigantes para entregar serviços públicos para a população.

“É muito importante essa integração em benefício da população”, disse, informando que entre os serviços disponibilizados pelo Governo do Estado estão o projeto social ‘RJ para todos’, promovendo acesso aos direitos como documentação básica, reinserção familiar, inclusão ao mercado de trabalho e acolhimento social; Detran; Fundação Leão XIII; e a Carreta do Trabalhador.